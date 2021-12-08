Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера Германии

Отношения между Россией и Германией имеют большое значение для всех стран Европы. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую направил Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность Федерального канцлера Германии. Текст телеграммы опубликован на портале kremlin.ru.

Путин выразил уверенность, что стороны наладят конструктивный диалог и совместную работу по ряду актуальных вопросов как двусторонней, так и международной повестки. «Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — написал Президент РФ.

Представитель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сегодня избран новым канцлером ФРГ, о чем сообщало ИА «Татар-информ». С 2005 по 2021 год должность Федерального канцлера Германии занимала Ангела Меркель.

Как заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, российское руководство ожидает, что отношения между Владимиром Путиным и новым канцлером Германии окажутся конструктивными.