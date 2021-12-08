В Кремле надеются, что отношения Путина с новым канцлером ФРГ будут конструктивными

Российское руководство ожидает, что отношения между Президентом РФ Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем будут конструктивны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В Кремле рассчитывают на то, что между Путиным и новым канцлером Германии Шольцем сложатся конструктивные отношения и что Берлин будет исходить из безальтернативности диалога даже при сложных разногласиях», — заметил Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку, а на ее место был избран социал-демократ Олаф Шольц.