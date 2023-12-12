Путин поздравил с 30-й годовщиной принятия Конституции России

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Президент России Владимир Путин начал встречу с судьями Конституционного суда РФ с поздравления с 30-й годовщиной со дня принятия Конституции нашей страны. Трансляция проводится в телеграм-канале Кремля.

«Хочу поздравить вас и всех граждан России с 30-летием принятия Основного закона нашей страны. Мы все помним, в каких условиях принималась Конституция. Это было тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским, политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией, проводили мероприятия, связанные с ее принятием, нашли в себе мужество так же, как и все политические силы, для того, чтобы выйти на референдум и принять Основной закон», — сказал глава государства.

Он отметил, что это событие сыграло очень важную роль в сохранении России, для того, чтобы она не развалилась. Путин подчеркнул, что данная существенная роль Конституции так и продолжает доминировать, поскольку главным в ней является защита прав и свобод наших граждан.

День Конституции РФ был установлен Указом Президента от 19 сентября 1994 года и с того времени отмечается ежегодно, в 2005-м был включен в перечень памятных дат страны. Основной закон был принят на референдуме, который прошел 12 декабря 1993 года.

Ранее татарстанцев с праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.