news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 марта 2025 07:47

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Читайте нас в
Телеграм
Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии.

В своем видеообращении глава государства поблагодарил не только нынешних росгвардейцев, но и ветеранов войск, которые также с честью служили во славу Отечества.

По словам российского лидера, росгвардейцы достойно продолжают героические ратные традиции, заложенные еще во времена Российской империи и укрепленные в Великой Отечественной войны.

Он добавил, что после победы СССР традиции Росгвардии крепли и во время ликвидации международного терроризма на Кавказе. И на сегодняшний день росгвардейцы продолжают искоренять преступность в нашей стране, подчеркнул Президент России.

Путин также пожелал росгвардейцам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России.

«С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!» - поздравил росгвардейцев глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани.

читайте также
Путин: В отсутствии интереса школьников к ВОВ виноваты взрослые, а не дети
#Владимир Путин #росгвардия #поздравления
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025