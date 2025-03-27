Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии.

В своем видеообращении глава государства поблагодарил не только нынешних росгвардейцев, но и ветеранов войск, которые также с честью служили во славу Отечества.

По словам российского лидера, росгвардейцы достойно продолжают героические ратные традиции, заложенные еще во времена Российской империи и укрепленные в Великой Отечественной войны.

Он добавил, что после победы СССР традиции Росгвардии крепли и во время ликвидации международного терроризма на Кавказе. И на сегодняшний день росгвардейцы продолжают искоренять преступность в нашей стране, подчеркнул Президент России.

Путин также пожелал росгвардейцам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России.

«С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!» - поздравил росгвардейцев глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани.