Путин: В отсутствии интереса школьников к ВОВ виноваты взрослые, а не дети

Президент России Владимир Путин заявил, что равнодушие школьников к теме Великой Отечественной войны – вина взрослых, а не детей. Однако ситуация меняется к лучшему. Об этом сообщает «РИА Новости».

На заседании наблюдательного совета «Движения первых» одна из выступающих отметила, что семь лет назад ученики почти не реагировали на видеоролики о блокаде Ленинграда, а сегодня смотрят их со слезами на глазах.

«Дети не виноваты. Это мы с вами вовремя не уделяли должного внимания этой теме, не подавали материал правильно. Все зависит от взрослых», – подчеркнул Президент.

Он также напомнил, что в некоторых учебниках практически не упоминались ключевые сражения Великой Отечественной войны, но эта ситуация постепенно исправляется.