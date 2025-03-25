Путин наградил токаря из РТ медалью ордена и присвоил почетное звание врачу из Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин наградил токаря из Татарстана Вадима Гисматулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Такой госнаграды татарстанец был удостоен за достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградить токаря сервисного локомотивного депо «Бугульма» Куйбышевского управления сервиса общества с ограниченной ответсвенностью «СТМ-Сервис» Республики Татарстан Гисматулина Вадима Равильевича», - говорится в документе.

Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженного врача Российской Федерации» заместителю главврача по акушерству и гинекологии казанской больницы №7 им. М. Н. Садыкова Татьяне Шигабутдиновой.