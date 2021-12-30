Путин поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с наступающими праздниками

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с Новым годом и приближающимся национальным китайским праздником весны Председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что 2021 год прошел под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Он также обратил внимание на то, что пандемия коронавируса не помешала России и Китаю продолжить конструктивный политический диалог и достигнуть рекордных показателей в торговле и хороших практических результатов в проведении «перекрестных» Годов научно-технического и инновационного сотрудничества.

«Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект — Год сотрудничества в области физической культуры и спорта — будет реализован с полной отдачей», — сказал Путин.

Кроме того, он выразил абсолютную уверенность в том, что в КНР успешно организуют проведение зимних Олимпийских игр в Пекине на самом высшем уровне.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — подчеркнул Президент РФ.

Решение Путина не поздравлять иностранных коллег журналист объяснил «ярковыраженной антироссийской позицией» этих политиков.

Ранее Президент России направил поздравления главам и премьер-министрам стран ЕС и СНГ, а также руководителям некоторых международных структур.

В их числе оказались Президент Беларуси Александр Лукашенко, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, Президент США Джо Байден и многие другие