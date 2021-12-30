Путин поздравил иностранных коллег из ЕС и СНГ с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с наступающими новогодними и рождественскими праздниками руководителям государств и правительств стран ЕС и СНГ, а также главам международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Абхазии Аслана Бжанию, Азербайджана Ильхама Алиева, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиёева, Южной Осетии Анатолия Бибилова, Молдовы Майю Санду, Беларуси Александра Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмона, Бразилии Жаира Болсонаро, Аргентины Альберто Фернандеса, Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Франции Эмманюэля Макрона, а также премьер-министров Венгрии и Греческой Республики Виктора Орбана и Кириакоса Мицотакиса.

Кроме того, Путин направил поздравительные телеграммы Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому Президенту Республики Казахстан, почетному председателю Высшего евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву, а также армянскому лидеру Армену Саркисяну и Премьер-министру Республики Армения Никола Пашиняну, Президенту Индии Раму Натху Ковинду и индийскому Премьер-министру Нарендре Моди, Президенту Италии Серджо Маттарелле и Председателю Совета Министров Италии Марио Драги, а также многим другим лидерам различных стран.

Президент РФ в своих поздравлениях главам государств и премьер-министрам выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и развития двусторонних отношений.

Помимо этого, Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав международных организаций: генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.

Ранее российский лидер поздравил с Новым годом Президента США Джо Байдена.