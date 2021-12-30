Путин поздравил Байдена с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с наступающими новогодними праздниками, заметив, что РФ и США способны и обязаны конструктивно взаимодействовать и объединять усилия перед различными вызовами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты, как и Россия, несут ответственность за международную и региональную стабильность. Соответственно, уверен он, обе страны должны объединить усилия перед лицом «многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество».

«Убежден, что в развитии наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», — цитирует сайт московского Кремля поздравительную телеграмму Путина.

Сегодня, 30 декабря у лидеров двух стран запланирован телефонный разговор, он должен состояться в 23.30 по московскому времени.