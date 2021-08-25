Путин поздравил паралимпийского пловца с «золотым триумфом» в заплыве брассом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление победителю соревнований по плаванию брассом на дистанции 50 метров по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Романа Жданова. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Спортсмен установил мировой рекорд во время заплыва брассом на 50 метров, показав время 46,49 секунды.

«Поздравляю Вас с „золотым“ триумфом. В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Российский лидер также направил поздравления победительницам паралимпийских соревнований Анастасии Гонтарь и Валерии Шабалиной, о чем сообщало ИА «Татар-информ».