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25 августа 2021  17:12

Путин поздравил победительницу паралимпийского заплыва на 50 метров вольным стилем

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление паралимпийской спортсменке Анастасии Гонтарь, взявшей золото в состязании по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в заплыве на 50 метров, сообщает пресс-служба Кремля. 
Глава России отметил чемпионский характер и силу воли спортсменки, которые помогли Гонтарь приумножить количество золотых медалей паралимпийской сборной РФ. 
«Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды», — приводятся слова российского лидера в поздравительной телеграмме. 
Паралимпийские игры в Токио проходят с 25 августа по 6 сентября. 
Сейчас российская сборная занимает третье место, завоевав в общей сложности шесть медалей.

#плавание #поздравление #владимир путин #Паралимпийские игры
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