Путин поздравил победительницу паралимпийского заплыва на 50 метров вольным стилем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление паралимпийской спортсменке Анастасии Гонтарь, взявшей золото в состязании по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в заплыве на 50 метров, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава России отметил чемпионский характер и силу воли спортсменки, которые помогли Гонтарь приумножить количество золотых медалей паралимпийской сборной РФ.

«Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды», — приводятся слова российского лидера в поздравительной телеграмме.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 25 августа по 6 сентября.

Сейчас российская сборная занимает третье место, завоевав в общей сложности шесть медалей.