Путин поздравил пловчиху Шабалину с золотом Паралимпийских летних игр в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину с золотой медалью XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

Сердечно поздравив спортсменку с победой, Путин отметил, что основой ее успеха стали «напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы». Они же, по мнению Президента, «позволили обойти серьезных соперниц, открыть „золотой счет“ нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио».

Глава государства также пожелал спортсменке новых достижений.

Валерия Шабалина завоевала золото в соревнованиях по плаванию на 100 метров баттерфляем среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Ее победа стала первой в российской копилке токийских паралимпийских медалей. В финальном заплыве Шабалина показала время 1.03,59 минуты, тем самым побив собственный мировой рекорд (1.03,68) двухгодичной давности.