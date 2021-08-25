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25 августа 2021  17:00

Путин поздравил пловчиху Шабалину с золотом Паралимпийских летних игр в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину с золотой медалью XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля. 

Сердечно поздравив спортсменку с победой, Путин отметил, что основой ее успеха стали «напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы». Они же, по мнению Президента, «позволили обойти серьезных соперниц, открыть „золотой счет“ нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио».

Глава государства также пожелал спортсменке новых достижений. 

Валерия Шабалина завоевала золото в соревнованиях по плаванию на 100 метров баттерфляем среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Ее победа стала первой в российской копилке токийских паралимпийских медалей. В финальном заплыве Шабалина показала время 1.03,59 минуты, тем самым побив собственный мировой рекорд (1.03,68) двухгодичной давности.

#плавание #владимир путин #Паралимпийские игры
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