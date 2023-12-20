Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол

Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мишааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха, нового эмира Кувейта, с восшествием на престол. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал новому правителю Кувейта успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

Напомним, что предыдущий эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался 16 декабря. Ему было 86 лет. Новый правитель Кувейта — его младший брат.