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Председатель группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Телеграмма направлена в адрес 83-летнего наследного принца Кувейта Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабаха, передает пресс-служба руководителя республики.

«С прискорбием воспринял известие о кончине Вашего брата – эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на престоле сделавший многое для социально-экономического развития Вашей страны. Выражаю искренние соболезнования народу Кувейта, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой», – сказал Рустам Минниханов.

Эмир ушел из жизни в возрасте 86 лет. В конце ноября его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что телеграмму с соболезнованиями руководству Кувейта направил Президент России Владимир Путин.