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Скончался эмир Кувейта
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На 87-м году умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Новость прозвучала в эфире государственного телевидения страны.
Согласно заявлению канцелярии главы Кувейта, эмир скончался сегодня. В ноябре он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах руководил страной с 2020 года, заняв место скончавшегося сводного брата. Преемником на престоле станет его младший сын, которому сейчас 83 года.
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