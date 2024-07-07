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Путин поздравил моряков и речников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер назвал водный транспорт неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы и заметил, что он играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей.
«<...> в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Вы бережете замечательные традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей», — подчеркнул в своем обращении Путин.
По словам главы государства, именного благодаря компетентности, энергии, нацеленности на результат моряков и речников «строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений».
В завершение поздравления Президент выразил уверенность, что работники морского и речного флота и впредь будут достойно решать поставленные задачи на благо России, а также пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
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