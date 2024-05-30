«Флот РТ» направит более 20 млн рублей на ремонт двух теплоходов

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Компания «Флот РТ» планирует направить более 20 млн рублей на ремонт пассажирских теплоходов «Адмирал» и «Павел Миронов». Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.

Как следует из технического задания, судно «Павел Миронов» было построено в Венгрии в 1962 году, а «Адмирал» — в 1974 году (место изготовления не указано). Срок выполнения работ — не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи теплоходов в ремонт.

Предварительный перечень по каждому из объектов включает более 60 пунктов и состоит из дефектации (поиска неисправностей) элементов судна, а также ряд ремонтных работ.