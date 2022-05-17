Путин поздравил коллектив госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» с 15-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветеранам и работникам государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по случаю 15-летия ее образования. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ВЭБ.РФ заслужил высокую деловую репутацию, вырос в одну из наиболее успешных государственных корпораций страны. Его многогранная, востребованная деятельность направлена на реализацию важнейших проектов в высокотехнологичных отраслях промышленности, на совершенствование инфраструктуры, продвижение несырьевого неэнергетического экспорта, поддержку малого и среднего предпринимательства», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что ВЭБ.РФ, укрепляя связи с коммерческими банками и инвесторами, принимает участие в строительстве новых аэропортов и автомобильных трасс, а также портовых терминалов и заводов, современных школ и медицинских центров. Также корпорация активно работает над модернизацией системы общественного транспорта.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза. ЕС отключил ее от платежной системы SWIFT после начала специальной военной операции на Украине.