Путин поздравил членов Правительства с Новым годом

Президент России Владимир Путин на традиционной итоговой встрече с членами Правительства страны поздравил участников заседания с наступающим Новым годом. Информация об этом опубликована на сайте московского Кремля.

Дни перед Новым годом пролетают стремительно, отметил Путин, и многие стремятся завершить все начатые дела, планы, выполнить запланированные графики. «Я не сомневаюсь, что и Правительство работает в таком же режиме сегодня», — сказал Президент.

Он добавил, что в таком напряженном графике Правительство работает не только в преддверии праздника, а практически ежедневно. «Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи», — заметил глава государства.

Путин поздравил членов Правительства с наступающим праздником и поблагодарил всех за работу. «Действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая», — подчеркнул он, обращаясь к членам кабинета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на встрече с Правительством Путин отметил необходимость сделать всё возможное для подавления инфляции и защиты жителей страны от роста цен. Президент также сообщил, что, несмотря на все сложности и корректировки, реализация национальных проектов в России продвигается по графику.