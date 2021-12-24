Путин заявил, что нацпроекты в России реализуются по графику

Несмотря на все сложности и корректировки, реализация национальных проектов в России продвигается по графику. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Правительства страны, передает РИА Новости.

«Отмечу, что при всех сложностях, вынужденных корректировках в целом по графику продвигается реализация национальных проектов. Мы с вами постоянно об этом говорим», — заметил глава государства.

«Эта реализация подошла сейчас к своему экватору. Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены. Говорили об этом совсем недавно на Совете по стратегическому развитию нацпроектов», — добавил Путин, обратив внимание на остающиеся актуальными задачи.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ. При этом в 2020 году их цели и критерии были скорректированы из-за пандемии коронавируса Covid-19 и вызванного ею экономического кризиса.