Путин: Российские власти должны делать всё, чтобы защищать людей от роста цен

Российские власти должны делать всё возможное для подавления инфляции и защиты жителей страны от роста цен. Об этом сегодня на итоговом заседании Правительства заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин отметил, что в стране по итогам года растет как инфляция, так и реальные располагаемые доходы граждан. Правительству необходимо делать всё для подавления инфляции, а также для защиты людей от резких колебаний цен, сказал Президент.

Глава государства также оценил деятельность кабинета. «Действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая», — заметил он, обращаясь к членам правительства.

Путин также подчеркнул, что экономика страны восстановилась после прошлогоднего спада и даже превзошла докризисный уровень, наблюдается ее рост. Кроме того, очевидно снижение безработицы, добавил Президент.