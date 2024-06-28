Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил Беларусь с предстоящим Днем независимости
Россия и Беларусь всегда будут помнить, что во время Второй мировой войны они ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам одиннадцатого по счету Форума регионов двух стран, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер также поздравил белорусов с предстоящим Днем независимости республики и с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов», — добавил вместе с тем Путин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России. Татарстан готов и дальше развивать многогранное сотрудничество с белорусскими регионами, в частности, подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»