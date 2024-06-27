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Мухаметшин: РТ готова дальше развивать сотрудничество с регионами Беларуси
Татарстан готов и дальше развивать многогранное сотрудничество с регионами Беларуси. Об этом сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин — парламентарий принял участие в секции «Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства» XI форума регионов Беларуси и России в Полоцке.
В пресс-службе Госсовета отметили, что в последнее время вопросам развития межрегионального и межмуниципального диалога уделяется особое внимание на уровне как глав двух государств, так и руководителей территорий.
«Татарстан сегодня неоднократно был назван в числе регионов-лидеров, наладивших тесное сотрудничество с областями Беларуси», — сказано в сообщении.
Фарид Мухаметшин отметил, что взаимоотношения между Татарстаном, областями и муниципалитетами Беларуси активно развиваются: заключены межправительственное и межпарламентское соглашения, в Казани работает отделение Посольства Беларуси, возобновилась работа Представительства РТ в Республике Беларусь, которое, согласно Указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова, возглавил Ильхам Кашапов.
Последние 10 лет Беларусь входит в число важнейших внешнеторговых партнеров республики: по общему объему импорта занимает второе место (7,4% от общего объема), по объему экспорта — 9-е место (3,8%).
«Мы не раз в республике принимали представителей бизнеса и активно с ними взаимодействуем, вышли на уровень торгового оборота в 700 млн долларов США. Белорусские тракторы, комбайны, уборочная техника, запчасти к ним востребованы на нашем рынке, в то же время разнообразная татарстанская продукция пользуется спросом у белорусских производителей. Мы с уважением относимся к сложившимся связям, готовы и дальше сотрудничать, признавая ценность наших отношений, во имя великой России и великой Беларуси», — сказал Мухаметшин.
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