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Мухаметшин прибыл в Беларусь для обсуждения межрегионального сотрудничества
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
В Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня пройдет XI Форум регионов Беларуси и России, посвященный роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Мероприятие проходит ежегодно под эгидой верхних палат парламентов РФ и РБ.
Сегодня состоятся заседания тематических секций форума. Фарид Мухаметшин собирается принять участие в работе секции по вопросам развития межрегионального сотрудничества.
Завтра, 28 июня, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова встретятся с руководителями органов государственной власти регионов двух стран. Во второй половине дня пройдет пленарное заседание форума с участием руководителей органов госвласти, профильных министерств и ведомств, предприятий и организаций, представителей деловых кругов.
Главными задачами события являются углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических и гуманитарных связей Беларуси и России, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.
От Татарстана участие в форуме также примут торгово-экономический представитель РТ в РБ Ильхам Кашапов, руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» («Наследие») Сергей Маруденко и другие официальные лица.
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