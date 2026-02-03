Путин потребовал восстановить темпы роста экономики

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

России необходимо добиться восстановления темпов роста экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на первом в новом, 2026 году совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам надо добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда», – подчеркнул глава государства.

Рост инфляции в начале года (до 6,4% в годовом выражении на 26 января) Путин объяснил перенастройкой налоговой системы, в том числе – повышением НДС. Однако, по его оценке, этот период будет краткосрочным и к концу 2026-го инфляция снизится примерно до 5%.

Российский лидер также потребовал контроля всех макроэкономических показателей, а не только динамики цен, и заметил, что эффективность отечественной экономики следует повысить путем создания современных хорошо оплачиваемых рабочих мест.

На этом же совещании Путин объяснил замедление роста ВВП до 1% в 2025 году мерами по борьбе с инфляцией.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике спрогнозировал инфляцию в 2026 году на уровне 4–4,5%, а рост ВВП – на уровне 1–1,3%.