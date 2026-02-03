Новак спрогнозировал инфляцию в 2026 году на уровне 4–4,5%

Вице-премьер РФ Александр Новак

В текущем, 2026 году экономика России вырастет на 1–1,3%, а инфляция в стране будет на уровне таргета – от 4 до 4,5%. Такими прогнозными данными поделился вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Что касается 2026 года – мы ожидаем, что валовой внутренний продукт сохранится. Рост его – на уровне от 1% до 1,3% за счет, в первую очередь, внутренних драйверов. Инфляция у нас будет на уровне таргета – 4,0–4,5%», – отметил заместитель Председателя Правительства (цитата по ТАСС).

Новак добавил также, что рост промышленного производства в этом году ожидается на уровне 2,3% (в 2025-м обрабатывающая промышленность показала рост в 2,8%).

При этом вице-премьер РФ объяснил увеличение экономики всего на 1% в 2025 году действиями Правительства и Банка России. «Однопроцентный рост связан прежде всего с проведением и жесткой денежно-кредитной политики, и жесткой бюджетной политики, связан с таргетированием инфляции», – сказал он.

Впрочем, по мнению Новака, эту задачу удалось решить, раз инфляция по итогам года составила 9,5%, а в конце 2025-го снизилась до 5,6% при прогнозных 6,8%.

«<...> если брать последние месяцы, ноябрь-декабрь, в пересчете на год, с учетом исключения сезонности, инфляция составит где-то 1,2% и 0,6% соответственно, то есть ниже таргета Центрального банка», – уточнил он.

Заложенный в федеральный бюджет прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2026 год равен 4%. Центробанк ожидает, что инфляция в 2026 году составит от 4 до 5%.