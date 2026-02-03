news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 3 февраля 2026 19:59

Путин заявил о росте ВВП России на 1% по итогам 2025 года

Читайте нас в
Телеграм
Путин заявил о росте ВВП России на 1% по итогам 2025 года
Президент России Владимир Путин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году экономика России выросла на 1%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на первом в новом, 2026 году совещании по экономическим вопросам.

«Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%», – сказал глава государства.

В связи с этим российский лидер признал, что динамика ВВП оказалась ниже, чем в минувшие годы. Однако, по его словам, это замедление было осуществлено сознательно ради борьбы с инфляцией.

«<...> это замедление было не просто ожидаемым – оно, можно даже сказать, было рукотворным <...>», – подчеркнул он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике привел аналогичные данные по росту ВВП в прошлом году и объяснил такой результат схожим образом. Он упомянул «проведение и жесткой денежно-кредитной политики, и жесткой бюджетной политики».

#ВВП России #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026