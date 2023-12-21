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Путин заявил о необходимости установить статус многодетной семьи
Статус многодетной семьи с полагающимися льготами должен быть установлен на федеральном уровне. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> в том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне», — заметил глава государства.
«Люди просят об этом, и это справедливая просьба и справедливое требование», — подчеркнул Путин и уточнил, что такой статус предусматривает соответствующие льготы и механизмы поддержки, которые должны быть гарантированы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент анонсировал запуск в 2024 году обновленных национальных проектов.
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