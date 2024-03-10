Путин пошутил, что хотел бы сменить свою нынешнюю прическу на дреды

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи 6 марта Президент РФ Владимир Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из студентов. Видеозапись этого момента была показана в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — заметил российский лидер, указав во время совместного фотографирования на молодого человека из Нигерии с заплетенными дредами.

При этом совместное фотографирование настолько впечатлило еще одного участника фестиваля, что он из-за испытываемых им эмоций убежал с места встречи.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Татарстан на нем представили 225 участников и 82 волонтера. Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия и заявил, что участники фестиваля из разных стран сумели создать настоящий «город молодежи мира».