На ВФМ Татарстан получил «Ключ к городу молодежи мира»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

На Всемирном фестивале молодежи, который завершается сегодня в Сочи, Татарстан вошел в число наиболее активно проявивших себя регионов и стал поэтому обладателем премии «Ключ к городу молодежи мира». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Наряду с республикой, в топе самых активных субъектов Федерации оказались Нижегородская область, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Приморский край.

«Республика Татарстан активно участвовала в подготовке Всемирного фестиваля молодежи. Ресурсный центр добровольчества стал одним из центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ 2024 года, одержав победу во Всероссийском конкурсе. Татарстан входит в топ лучших центров по количеству поданных заявок на позицию волонтера. Казань — один из пяти городов, застроивших павильон на территории фестиваля», — перечислил достижения региона министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Посетители павильона «Казань» могли посетить не только презентационные активности и арт-площадки для знакомства со столицей Татарстана, но и культурные вечера, мастер-классы, концертные программы и другие интерактивные мероприятия.

На выступлении аутентичных ансамблей республика оказалась представлена коллективом ZAKARIA. Кроме того, делегация РТ совместно с Томской областью взяла культурное шефство над делегацией Казахстана. Была подготовлена обширная программа, включавшая Сабантуй, дискотеки, утренние занятия спортом и коммуникационные сессии.

Министр обратил внимание на то, что для татарстанской делегации разработали и сшили уникальную форму, отражающую национальный колорит региона. Он подчеркнул, что в проекте «Арт.Молодость» республика тоже оказалась представлена достойно: были презентованы бренды РТ и предоставлены экспонаты для участия в выставке и ярмарке.

«После основной программы фестиваля в 30 субъектах Российской Федерации состоятся региональные фестивали, где иностранные участники познакомятся с историей и многонациональной культурой регионов, посетят памятные места и крупные предприятия. В рамках маршрута „Жить и работать в России“ в Татарстан приедут почти 100 делегатов из 55 стран», — проинформировал Ринат Садыков.

Всего на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, Татарстан представили 225 участников и 82 волонтера. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что участники фестиваля из разных стран сумели создать настоящий «город молодежи мира». Помимо прочего, на ВФМ в «Сириусе» уличные художники нарисовали граффити в честь «Игр будущего».