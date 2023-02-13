Путин посмертно наградил орденом Пирогова экс-главу минздрава РТ Марата Садыкова

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова орденом Пирогова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работа наградить орденом Пирогова Садыкова Марата Наилевича, говорится в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 29 января на 53 году ушел из жизни министр здравоохранения республики Марат Садыков. Под его руководством система здравоохранения республики смогла победить пандемию коронавирусной инфекции, в Татарстане появились новые больницы и поликлиники.

Прощание с Маратом Садыковым состоялось 30 января в Деревне Универсиады. На церемонии прощания собрались первые лица Татарстана, врачи, ветераны здравоохранения.