Путин посмертно наградил двух солдат из Северной Осетии орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении солдат Александра Железова и Чермена Мисикова орденами Мужества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло.

Российские военнослужащие погибли во время специальной военной операции РФ в Украине. Семьям погибших были направлены телеграммы со словами поддержки и соболезнования.

«Достойные сыновья Осетии и всей России, доблестные воины и патриоты, они до конца были верны присяге, мужественно и самоотверженно служили своему Отечеству. В этот тяжелый час, как и все жители республики, искренне скорблю и сопереживаю вместе с вами», — приводит пресс-служба слова главы республики.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.