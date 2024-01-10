Путин после визита на Чукотку прилетел в Хабаровск

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Хабаровск. Там он должен провести совещание по развитию городов Дальнего Востока, передает РИА Новости.

Предполагается, что руководителю страны покажут комплексные планы развития дальневосточных городов. Путин также собирается пообщаться с местными предпринимателями и посетить мультстудию, где организуют обсуждение вопроса создания креативных кластеров в регионах.

Президент также встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, отмечает агентство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин сказал о своем визите на Чукотку: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».