Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник» тобольского производства
Президент РФ Владимир Путин для перемещения по столице Чукотки Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник», который выпускается на предприятии, расположенном в Тобольском районе Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр областного Правительства.
«Владимир Путин выбрал тобольский „Хищник“ для поездки по Анадырю <…> Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — отмечает инфоцентр.
Летом 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что за месяц в Тобольском районе на площадках в деревнях Бизино и Овсянникова собирают по девять таких машин. «Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика», — уточнял он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин приехал в Анадырь по еще не открытому официально зимнику.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»