Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник» тобольского производства

Президент РФ Владимир Путин для перемещения по столице Чукотки Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник», который выпускается на предприятии, расположенном в Тобольском районе Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр областного Правительства.

«Владимир Путин выбрал тобольский „Хищник“ для поездки по Анадырю <…> Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — отмечает инфоцентр.

Летом 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что за месяц в Тобольском районе на площадках в деревнях Бизино и Овсянникова собирают по девять таких машин. «Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика», — уточнял он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин приехал в Анадырь по еще не открытому официально зимнику.