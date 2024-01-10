Путин о своем визите на Чукотку: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

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Чукотка на слуху у всей России не только из-за того, что это самый восточный регион РФ, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые и очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны и развитием важных логистических маршрутов. Об этом на встрече с жителями региона сказал Президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«В общем, здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно представляющих огромный интерес для РФ в целом. Мы совсем недавно в Архангельске обсуждали развитие регионов Дальнего Востока в целом и обращали внимание, что отдельные населенные пункты Чукотки имеют в этой связи очень важное значение – и Певек, и Анадырь, где мы находимся, – и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку. Но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать: здесь сразу многое становится понятно», – сказал глава государства.

Он отметил, что по бумагам вроде и так всё ясно, однако, когда смотришь своими глазами, ряд вещей приобретают совершенно другое звучание.

По словам Путина, поездка помогает увидеть, как люди здесь живут.

Напомним, сегодня Президент РФ впервые посетил Чукотский автономный округ. От аэропорта до столицы региона глава государства передвигался на снегоболотоходе. Свой визит Путин начал с посещения тепличного комплекса в Анадыре.