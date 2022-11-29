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Ру Тат
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Официальная хроника
29 ноября 2022  10:12

Кудрин подал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности и заявил, что подал соответствующее заявление Президенту Владимиру Путину. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», – сказано в публикации. 

Как передает РИА Новости, Совфед рассмотрит представление Президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты на заседании 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс».

#Алексей Кудрин
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