Кудрин подал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности и заявил, что подал соответствующее заявление Президенту Владимиру Путину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», – сказано в публикации.

Как передает РИА Новости, Совфед рассмотрит представление Президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты на заседании 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Кудрин в ближайшее время может уйти со своей должности в «Яндекс».