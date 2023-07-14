Путин после атаки на Курскую АЭС обсуждает с Совбезом защиту критически важных объектов

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Главная тема – защита критически важных объектов, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый – это дополнительные меры защиты критически важных объектов», – отметил Путин и попросил выступить директора ФСБ Александра Бортникова.

Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале сообщил о падении беспилотников в Курчатове, на территории которого находится АЭС. Он заверил, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. В Кремле, комментируя атаку, отметили хорошую работу российских ПВО.