Губернатор Курской области сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Ночью в Курчатове Курской области произошло падение беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», – указано в сообщении.

Отмечается, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.