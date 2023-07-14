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Губернатор Курской области сообщил о падении беспилотника в Курчатове
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Ночью в Курчатове Курской области произошло падение беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал», – указано в сообщении.
Отмечается, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.
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