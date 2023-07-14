Кремль отреагировал на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами

Российские системы ПВО «раз за разом» подтверждают свою эффективность при атаках со стороны Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС беспилотниками.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируя свою эффективность, принимаются соответствующие меры», – отметил Песков журналистам в ходе пресс-колла.

Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале сообщил о падении беспилотников в Курчатове, на территории которого находится АЭС, подчеркнув, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.