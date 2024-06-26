Путин посетил Троице-Сергиеву лавру и поклонился «Троице» Рублева

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Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и поклонился иконе «Святая Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом глава государства зашел в Троицкий собор. Там Президент приложился к «Троице». Кроме того, он поклонился мощам основателя обители — преподобного Сергия Радонежского.

Икона Рублева была перевезена в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, который в этом году Русская православная церковь отмечала 23 июня.

Президент РФ принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица», созданной Андреем Рублевым в первой половине XV века, в середине мая прошлого 2023 года.

В июле того же года был заключен договор о передаче образа от Третьяковской галереи Троице-Сергиевой лавре. С 5 января 2024 года он временно находился в московском храме Христа Спасителя.