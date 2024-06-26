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Путин посетил Троице-Сергиеву лавру и поклонился «Троице» Рублева
Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и поклонился иконе «Святая Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом глава государства зашел в Троицкий собор. Там Президент приложился к «Троице». Кроме того, он поклонился мощам основателя обители — преподобного Сергия Радонежского.
Икона Рублева была перевезена в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, который в этом году Русская православная церковь отмечала 23 июня.
Президент РФ принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица», созданной Андреем Рублевым в первой половине XV века, в середине мая прошлого 2023 года.
В июле того же года был заключен договор о передаче образа от Третьяковской галереи Троице-Сергиевой лавре. С 5 января 2024 года он временно находился в московском храме Христа Спасителя.
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