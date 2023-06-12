Путин посетил Центральный военный госпиталь имени Вишневского

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны России в Красногорске и вручил награды раненым участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Главу государства на месте встретили министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Российский лидер пообщался с военнослужащими, которые проходят здесь лечение после ранений.

Ранее, в мае, Путин подписал указ о присуждении премии Жукова врачам из госпиталя Вишневского за разработку технологий реабилитации. Помимо начальника госпиталя Есипова, лауреатами премии в области военной науки стали врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук (за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля»).

Как сообщал «Татар-информ», 9 июня Президент России сообщил о начале украинского контрнаступления, но заметил, что на тот момент все предпринятые ВСУ атаки провалились. На следующий день, 10 июня, начало контрнаступления впервые подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский.