Путин поручил установить ставку по ипотечным кредитам не выше 7% годовых

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны до 25 июля установить ставку по льготной ипотеке на жилье на уровне не выше 7%. Пожелание главы государства высказано по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, перечень поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — сказано в тексте.

Ранее ставку по льготной ипотеке уже снижали с 12% до 9% годовых. На Петербургском международном экономическом форуме российский лидер выступил с предложением понизить ее до 7%. При этом он обратил внимание на то, что срок действия программы остается прежним — до конца текущего года.