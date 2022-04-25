Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

Ставку по льготной ипотеке нужно снизить с 12% до 9% годовых, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что текущая ставка по ипотечному кредиту была установлена не так давно, но ее снижение поможет большему количеству россиян приобрести свое жилье, а также станет хорошей мотивацией для строительной отрасли.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых», – сказал глава государства.

Говоря об экономической ситуации в целом, Путин отметил, что инфляция несколько замедлилась и цены на некоторые товары стали снижаться. Он обратил внимание на то, что после всплеска потребительской активности в феврале–марте наблюдается спад, нужно прийти к нормализации динамики цен и избежать серьезного сокращения спроса.

«И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан. Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходы людей», – подчеркнул Президент, добавив, что именно по этим показателям и будет оцениваться эффективность проводимой экономической политики.

На предыдущем совещании по экономическим вопросам глава государства заявил о том, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли и призвал поддержать граждан, о чем сообщал «Татар-информ».