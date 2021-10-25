Путин поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта. Это следует из списка поручений главы государства, данных после совещания с членами Правительства страны 20 октября.

Руководители регионов России вместе с Роспотребнадзором должны обеспечить «усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей».

Об исполнении поручения главы регионов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова должны доложить Президенту до 30 ноября. Затем им предстоит отчитываться о положении дел ежемесячно.

Ранее по решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося распространения коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими по всей России. В отдельных регионах ограничения начинают действовать раньше.