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Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры
Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры, предусмотренных соответствующей госпрограммой.
«<…> обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие культуры“», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязан представить доклад по ситуации до 15 марта текущего года.
Кроме того, Министерство культуры и Министерство финансов должны будут оказать содействие Большому театру в организации и проведении в 2024 году гастролей в Таиланде (и отчитаться об этом до 1 марта). В начале декабря Большой театр возглавил Валерий Гергиев, о чем сообщал «Татар-информ».
Оба поручения, как и поручение о создании цифровой платформы для размещения переводов русской классики XIX-XX веков, даны по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоялся 17 ноября 2023 года.
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