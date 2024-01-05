Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры, предусмотренных соответствующей госпрограммой.

«<…> обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие культуры“», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязан представить доклад по ситуации до 15 марта текущего года.

Кроме того, Министерство культуры и Министерство финансов должны будут оказать содействие Большому театру в организации и проведении в 2024 году гастролей в Таиланде (и отчитаться об этом до 1 марта). В начале декабря Большой театр возглавил Валерий Гергиев, о чем сообщал «Татар-информ».

Оба поручения, как и поручение о создании цифровой платформы для размещения переводов русской классики XIX-XX веков, даны по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоялся 17 ноября 2023 года.