Путин поручил создать цифровую платформу для переводов русской классики XIX-XX веков

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Институту русской литературы РАН и профильным ведомствам подготовить предложения по созданию цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX и XX веков.

«Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИДом России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук и представить предложения <...>», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения — до 15 марта текущего года. Поручение дано по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоялся 17 ноября прошлого, 2023 года.