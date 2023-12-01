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Директором Большого театра вместо Владимира Урина стал Валерий Гергиев
Генеральным директором Большого театра назначен дирижер Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок полномочий нового директора Большого составляет пять лет. Владимир Урин, руководивший Большим театром с июля 2013 года, «освобожден от <…> должности по собственному желанию».
Накануне Урин попрощался с коллективом, видео его обращения к сотрудникам опубликовал в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. «Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил в своей речи театральный деятель.
Об увольнении Владимира Урина еще в середине ноября рассказал источник журнала Forbes. Собеседник издания отмечал, что директор Большого написал заявление об уходе по собственному желанию на имя Премьера и что оно было удовлетворено.
О вероятном назначении руководителем Большого театра Валерия Гергиева со ссылкой на источники писали газета «Известия», издание «Фонтанка» и РБК.
Еще в марте 2022 года Президент РФ Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по подобию существовавшей в дореволюционной России Дирекции императорских театров.
Дирижер тогда заявил, что эта идея обсуждается с 1990-х годов и что ее реализация может дать «далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности». В 2013-м стало известно, что он предлагал объединить Мариинку, Санкт-Петербургскую консерваторию, Академию русского балета имени Вагановой и Российский институт истории искусств в Национальный центр, но не добился успеха.
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