Директором Большого театра вместо Владимира Урина стал Валерий Гергиев

Валерий Гергиев в Казани в 2019 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральным директором Большого театра назначен дирижер Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок полномочий нового директора Большого составляет пять лет. Владимир Урин, руководивший Большим театром с июля 2013 года, «освобожден от <…> должности по собственному желанию».

Накануне Урин попрощался с коллективом, видео его обращения к сотрудникам опубликовал в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. «Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил в своей речи театральный деятель.

Об увольнении Владимира Урина еще в середине ноября рассказал источник журнала Forbes. Собеседник издания отмечал, что директор Большого написал заявление об уходе по собственному желанию на имя Премьера и что оно было удовлетворено.

О вероятном назначении руководителем Большого театра Валерия Гергиева со ссылкой на источники писали газета «Известия», издание «Фонтанка» и РБК.

Еще в марте 2022 года Президент РФ Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по подобию существовавшей в дореволюционной России Дирекции императорских театров.

Дирижер тогда заявил, что эта идея обсуждается с 1990-х годов и что ее реализация может дать «далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности». В 2013-м стало известно, что он предлагал объединить Мариинку, Санкт-Петербургскую консерваторию, Академию русского балета имени Вагановой и Российский институт истории искусств в Национальный центр, но не добился успеха.

Валерий Гергиев работает в Мариинском театре с 1978 года. В 1996-м он занял пост художественного руководителя — директора Мариинки.