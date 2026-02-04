Путин поручил реализовать проект по изданию шедевров литератур народов России

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны обеспечить реализацию проекта Института мировой литературы РАН по изданию серии классических произведений литератур народов России в переводе на русский язык. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<...> обеспечить реализацию проекта федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, предусматривающего издание книжной серии „Библиотека литературных шедевров народов России“, состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов Российской Федерации», – сказано в тексте документа.

Помочь Правительству в выполнении поручения должен Совет при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Ответственной назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В первый раз отчитаться о реализации проекта она должна до 1 декабря 2026 года, а затем ей следует представлять доклады ежегодно.