В вузах России могут начать изучать русский язык как государственный

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по организацию изучения в вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«<...> с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины (модуля) „Русский язык как государственный“», – сказано в тексте документа.

Выполнить поручение до 1 сентября этого года должны Правительство страны и Совет при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Ответственными назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и советник главы государства Елена Ямпольская.

В свою очередь Минобрнауки России при участии Санкт-Петербургского государственного университета и других заинтересованных организаций должно до 1 марта следующего, 2027 года разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины (включая рабочую программу и комплект методических и контрольно-измерительных материалов). Ответственный – глава профильного ведомства Валерий Фальков.

Кроме того, Путин поручил Правительству разработать для вузов рекомендации по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы и передать их в высшие учебные заведения. Дмитрий Чернышенко должен отчитаться об исполнении поручения до 1 сентября текущего года и до 1 сентября следующего.

Помимо этого, кабинет и Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ при участии МПГУ обязаны принять меры по повышению качества подготовки учителей начальной школы. В частности, речь идет об увеличении количества часов в программах педагогических вузов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе. Ответственные – те же Дмитрий Чернышенко и Елена Ямпольская.