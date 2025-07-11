Путин поручил установить День языков народов РФ
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил учредить День языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.
Администрация Президента РФ и Правительство страны должны к 1 октября текущего, 2025 года подготовить проект соответствующего указа.
Ранее Путин утвердил Основы государственной языковой политики Российской Федерации, о чем сообщал «Татар-информ».