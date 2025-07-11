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Общество 11 июля 2025 20:05

Путин поручил установить День языков народов РФ

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Путин поручил установить День языков народов РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил учредить День языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

Администрация Президента РФ и Правительство страны должны к 1 октября текущего, 2025 года подготовить проект соответствующего указа.

Ранее Путин утвердил Основы государственной языковой политики Российской Федерации, о чем сообщал «Татар-информ».

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#родной язык #Владимир Путин
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