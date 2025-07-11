Путин поручил установить День языков народов РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил учредить День языков народов РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

Администрация Президента РФ и Правительство страны должны к 1 октября текущего, 2025 года подготовить проект соответствующего указа.

Ранее Путин утвердил Основы государственной языковой политики Российской Федерации, о чем сообщал «Татар-информ».